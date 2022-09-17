Загарбники обстріляли Костянтинівку. П'ятеро поранених, серед яких дитина

У суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. За його словами, в результаті було поранено п’ятеро людей, серед яких дитина.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту. Всі цивільні мають залишити область – особливо сім'ї з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся вчасно!" – написав Кириленко.

Нагадаємо, що цього ж дня загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. В результаті дівчинка 11 років загинула. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній.

За попередніми даними, через атаку є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, детальна інформація про наслідки ракетного удару уточнюється.

Цього ж дня, близько другої години ночі, окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.