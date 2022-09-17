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Загарбники обстріляли Костянтинівку. П'ятеро поранених, серед яких дитина
У суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. За його словами, в результаті було поранено п’ятеро людей, серед яких дитина.
"Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту. Всі цивільні мають залишити область – особливо сім'ї з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся вчасно!" – написав Кириленко.
Нагадаємо, що цього ж дня загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. В результаті дівчинка 11 років загинула. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній.
За попередніми даними, через атаку є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, детальна інформація про наслідки ракетного удару уточнюється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Цього ж дня, близько другої години ночі, окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.