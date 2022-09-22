В Бахмуте разрушен мост, ведущий в восточную часть города (ФОТО)

В Бахмуте Донецкой области утром 22 сентября был разрушен мост через реку Бахмутовку.

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Как сообщили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, разрушение произошло в результате вражеского обстрела высокой мощности.

Мост объединял улицы Горбатова и Горького, соединяя центр города с его восточной частью, расположенной ближе к линии фронта, проходящей уже боле месяца возле города. По мосту проходила троллейбусная линия, по которой до остановки движения в конце июня курсировал маршрут №3.

Фото: 58-я отдельная мотопехотная бригада Фото: 58-я отдельная мотопехотная бригада Фото: 58-я отдельная мотопехотная бригада Фото: 58-я отдельная мотопехотная бригада

Как уточняет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря 58-й бригады Юлия Терехова, разрушение произошло около 11 часов утра. Отмечено, что военные предполагают, что россияне выпустили по мосту сверхмощную ракету, поскольку мост оказался разрушен полностью.

Отметим также, что в ночь на 22 сентября, по данным начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, был обстрелян частный сектор Бахмута и прилегающий к городу поселок Хромово. Были ранены два человека, повреждены шесть домов.

В ночь на 21 сентября по Бахмуту пришелся авиаудар, была разрушена футбольная площадка. 20 сентября вследствие российского авиаудара по пятиэтажке в Бахмуте в ней обрушилось три подъезда. В целом город у линии фронта страдает от обстрелов еще с мая.