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В Бахмуте разрушен мост, ведущий в восточную часть города (ФОТО)
В Бахмуте Донецкой области утром 22 сентября был разрушен мост через реку Бахмутовку.
Как сообщили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, разрушение произошло в результате вражеского обстрела высокой мощности.
Мост объединял улицы Горбатова и Горького, соединяя центр города с его восточной частью, расположенной ближе к линии фронта, проходящей уже боле месяца возле города. По мосту проходила троллейбусная линия, по которой до остановки движения в конце июня курсировал маршрут №3.
Как уточняет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря 58-й бригады Юлия Терехова, разрушение произошло около 11 часов утра. Отмечено, что военные предполагают, что россияне выпустили по мосту сверхмощную ракету, поскольку мост оказался разрушен полностью.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим также, что в ночь на 22 сентября, по данным начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, был обстрелян частный сектор Бахмута и прилегающий к городу поселок Хромово. Были ранены два человека, повреждены шесть домов.
В ночь на 21 сентября по Бахмуту пришелся авиаудар, была разрушена футбольная площадка. 20 сентября вследствие российского авиаудара по пятиэтажке в Бахмуте в ней обрушилось три подъезда. В целом город у линии фронта страдает от обстрелов еще с мая.