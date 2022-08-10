Оккупанты обстреляли центр Бахмута: семь человек погибли, шестеро ранены (ФОТО)

По меньшей мере семеро мирных жителей погибли и шестеро получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения 10 августа в результате обстрела российскими оккупантами центральной части Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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По предварительным данным, оккупанты в очередной раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган". Повреждены магазины, частные дома и многоэтажки.

При процессуальном руководстве облпрокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

"В настоящее время полные данные по погибшим и раненым, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары. На месте работают правоохранители и спасатели, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для выяснения и фиксирования всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, обстрел произошел в 11:40. В результате возникли четыре пожара. По состоянию на 16:00 спасатели ликвидировали пожары балкона квартиры 9-этажного дома, двух частных жилых домов и кровли 2-этажного здания предприятия. Сообщается о госпитализации двух человек.

Отметим также, что согласно последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг обстреливал из артиллерии гражданскую инфраструктуру вблизи Бахмута, Соледара, сел Яковловка, Бахмутское и Вершина. Также нанесены авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево, Вершины и Веселого.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районах Бахмута, Соледара и сел Кодема, Спорное и Яковлевка, но, по данным украинских военных, успеха в этом не имел и отошел.

Напомним также, что на другой части фронта в результате обстрелов в ночь 10 августа населенных пунктов Никопольского района Днепропетровской области со стороны подконтрольной российским войскам территории Запорожской области погибли 13 человек.