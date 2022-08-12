Оккупанты подошли к Бахмуту и пытаются закрепиться - Генштаб

Российские оккупационные силы имеют частичный успех в продвижении из соседнего с Бахмутом села Покровское к самому городу и пытаются его закрепить, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, продолжаются штурмовые действия врага в направлениях сел Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Однако в Генштабе эти попытки прорвать украинскую оборону характеризуют как безуспешные, сообщая, что оккупанты "хаотично отошли".

В частности, в районах Бахмута, Соледара и сел Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка противник применял танки и разнокалиберную артиллерию, а возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, и Бахмутского зафиксированы авиаудары.

"Захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага", - добавляют также в Генштабе.

Сообщается и о вражеских обстрелах вблизи Северска, Звановки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка, а также о неудачной попытке оккупантов провести разведку боем в направлении Белогоровка - Григоровка.

В свою очередь, на Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлово, Авдеевки, Песок, Красногоровки и Новобахмутовки. Авиаудары противник нанес неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки.

"Все враждебные попытки штурма в районах Спартака, Песок и Марьинки наши защитники подавили и отбросили оккупантов на прежние позиции", - говорится в сообщении.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огневое влияние противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковлевки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времевки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя и Белогорья.

"Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки. Оккупанты наступали в направлении Егоровка - Павловка. Враг остановлен и отброшен назад", - добавляют военные.

На Южнобугском направлении захватчики совершали обстрелы позиций украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, нанесли авиаудары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артаково.

На Славянском направлении оккупанты оказывали огненное влияние на позиции Сил обороны возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дубравного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины, нанесли авиаудары неподалеку от Залимана.

"Враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Получил отпор и скрылся", - заявили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Шестаково, Мосьпаново, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебяже, Коробочкино, Слобожанское и Чепель.

Кроме того, противник задействовал штурмовую и армейскую авиацию для ударов вблизи Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака.

На Северском же направлении враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области, а также Юрьево, Белополья, Атинского и Ястребиного Сумской области.