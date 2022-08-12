Россияне уничтожили поле пшеницы в Сумской области

В результате обстрела со стороны военных РФ в Сумской области сгорело поле пшеницы, принадлежащее частному предприятию. Об этом в Facebook сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Всего за день, 11 августа, оккупанты 10 раз обстреливали пограничные громады Сумской области: Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую, Великописаревскую.

"Зафиксировано 137 прилетов. Били из минометов и артиллерии. К счастью, без человеческих потерь. Но есть разрушение и потеря урожая", - резюмировал Живицкий.

В результате вражеских обстрелов в Сумской области сгорело поле пшеницы. Фото: Facebook Живицкого

В полдень российские захватчики открыли огонь по Белополью — повредили два жилых дома.

Кроме того, оккупанты уничтожают целые склады с украинским урожаем. Так, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия на складе, в котором хранилось 40 тонн зерна, возник пожар.

В Николаеве военные Российской Федерации ракетным ударом уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.