В Украине осудили троих боевиков "ДНР", попавших в плен в Сумской области

Суд признал виновными в государственной измене еще троих боевиков "ДНР", приговорив их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, проводившая соответствующее расследование.

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Отмечается, что все осужденные входили в состав незаконного вооруженного формирования - "4-го отдельного мотострелкового батальона 119-го полка ДНР" и попали в плен в конце марта во время освобождения Сумской области.

По данным следствия, 24 февраля указанные лица, несмотря на то, что не имели военных профессий, добровольно вступили в ряды боевиков, получив военную форму, оружие и боеприпасы к нему.

В начале марта под руководством военнослужащих Вооруженных сил России они прошли краткосрочное военное обучение на территории Белгородской области. После его окончания их отправили воевать на Сумском направлении.

Установлено, что оккупанты задействовали предателей для обустройства и укрепления боевых позиций и блокпостов на оккупированных территориях, а также для осуществления контрольно-пропускных и охранных функций на блок-постах и позициях.

Следователи СБУ собрали соответствующую доказательную базу. Производство велось по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса (госмена в условиях военного положения) и части 2 статьи 260 (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований).

Следствие и оперативное сопровождение по этим уголовным производствам проводили сотрудники СБУ в Полтавской области при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.

Спецслужба также опубликовала фото и фамилии осужденных – это Назаров А.С. 1989 года, Воронов В.Г. 1980 года рождения и Зорин И.И. 1990 года рождения.

Напомним также, что накануне в госизмене был признан виновным 58-летний житель села Перемога Броварского района Киевской области, который помогал российским войскам во время оккупации.

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