Сдавала позиции ВСУ оккупантам: жительницу Харьковской области за госизмену приговорили к 15 годам лишения свободы

Суд признал виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) жительницу села Высочиновка Чугуевского района Харьковской области, которая сдавала российским оккупантам позиции Вооруженных сил Украины, и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что с начала российского вторжения женщина систематически осуществляла поиск и сбор сведений о дислокации украинских военных и техники в Чугуевском районе Харьковской области.

"Осужденная передавала сведения через социальные сети, в том числе запрещенные в Украине, представителям страны-агрессора и подконтрольным РФ "ДНР" и ЛНР", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили и задержали женщину еще в апреле 2022 года. Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 20 июля СБУ задержала четырех агентов спецслужб Российской Федерации, собиравших данные для дальнейшего осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту Донецкой области и совершения диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта.