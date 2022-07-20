СБУ задержала агентов, которые корректировали ракетные удары по Бахмуту

Служба безопасности Украины задержала четырех агентов спецслужб Российской Федерации, собиравших данные для дальнейшего осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту Донецкой области и совершения диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ отметили, что агенты были завербованы спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.

Также агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, включая сотрудников СБУ.

"Эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и совершения диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта. Для коммуникации с российскими "кураторами" агенты использовали специально созданные телеграммы-каналы. Там же размещали геолокации инфраструктурных объектов и позиций украинских войск", – говорится в сообщении.

При задержании вражеских информаторов у них были изъяты средства связи с доказательствами преступных действий, а у одного из злоумышленников – автомат Калашникова АК-74.

Задержанным доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Донецкой области разоблачен еще один приспешник оккупантов. Им оказался инженер одного из стратегически важных заводов. По данным следствия, он передавал захватчикам информацию о боевых позициях Сил обороны на востоке Украины.

Напомним, СБУ задержала агентку спецслужб Российской Федерации, собиравшую информацию о местоположениях военной техники, блок-постах, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в Киеве и области.