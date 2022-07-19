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СБУ собрала доказательства ядерного терроризма оккупантов
Служба безопасности Украины собрала доказательства ядерного терроризма российских военных на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с 24 февраля по 31 марта. Об этом говорится на сайте СБУ.
"Превратив этот объект в свою временную военную базу, Россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта. Установлено, что 24 февраля военные из России, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилищ ядерных отходов", - сказано в сообщении.
Согласно ему ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности, а именно:
- повредили помещение, заменяли территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы;Подписывайтесь на наш YouTube канал
- сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов;
- удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.
Также в распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что:
- во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных с РФ;
- непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа) находились 300 и 30 военных соответственно;
- на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;
- территорию зоны отчуждения заминировали: обнаружено более 100 мин и 3 подрыва;
- в начале марта оккупанты повредили башни связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;
- 9 марта предприятие было полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;
- в результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск зафиксированы значительные пожары на площади почти 14 тыс. га. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;
- оккупанты разграбили предприятия зоны отчуждения, в частности, автопарк специализированной техники и горючее. Это поставило под угрозу пожарную и радиационную безопасность в зоне отчуждения;
- разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 млн евро на оборудование которой профинансировала Еврокомиссия. Угнано и оборудование, купленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе «SATREPS». Во время оккупации выведена из строя система физической защиты в ДСП «ЧАЭС» и угнана мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 млн гривен;
- похищен 21 источник ионизирующего излучения общей активностью почти 7 млн Бк. Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью около 2 тыс. кв. м.;
- оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес.
В сообщении сказано, что территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается слишком высока вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров.
СБУ уже сообщила о подозрении захватчику, который отдал приказ штурмовать "ЧАЭС" – это бывший заместитель командующего сибирским округом росгвардии генерал-майор А. Якушев.
Также сообщено о подозрении заместителю командира сводного отряда особого назначения росгвардии по Брянской области полковнику Фроленкову, непосредственно руководившему действиями подчиненных в ходе нападения на этот объект.
Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к ядерному терроризму.
Напомним, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов, подсчеты еще продолжаются и могут увеличиться. Часть украденного оккупантами оборудования сейчас в Беларуси.