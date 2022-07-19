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Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ собрала доказательства ядерного терроризма оккупантов

СБУ собрала доказательства ядерного терроризма оккупантов

Служба безопасности Украины собрала доказательства ядерного терроризма российских военных на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с 24 февраля по 31 марта. Об этом говорится на сайте СБУ.

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"Превратив этот объект в свою временную военную базу, Россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта. Установлено, что 24 февраля военные из России, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилищ ядерных отходов", - сказано в сообщении.

Согласно ему ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности, а именно:

- повредили помещение, заменяли территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы;

- сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов;

- удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

Также в распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что:

- во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных с РФ;

- непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа) находились 300 и 30 военных соответственно;

- на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;

- территорию зоны отчуждения заминировали: обнаружено более 100 мин и 3 подрыва;

- в начале марта оккупанты повредили башни связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;

- 9 марта предприятие было полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;

- в результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск зафиксированы значительные пожары на площади почти 14 тыс. га. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;

- оккупанты разграбили предприятия зоны отчуждения, в частности, автопарк специализированной техники и горючее. Это поставило под угрозу пожарную и радиационную безопасность в зоне отчуждения;

- разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 млн евро на оборудование которой профинансировала Еврокомиссия. Угнано и оборудование, купленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе «SATREPS». Во время оккупации выведена из строя система физической защиты в ДСП «ЧАЭС» и угнана мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 млн гривен;

- похищен 21 источник ионизирующего излучения общей активностью почти 7 млн ​​Бк. Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью около 2 тыс. кв. м.;

- оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес.

В сообщении сказано, что территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается слишком высока вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров.

СБУ уже сообщила о подозрении захватчику, который отдал приказ штурмовать  "ЧАЭС" – это бывший заместитель командующего сибирским округом росгвардии генерал-майор А. Якушев.

Также сообщено о подозрении заместителю командира сводного отряда особого назначения росгвардии по Брянской области полковнику  Фроленкову, непосредственно руководившему действиями подчиненных в ходе нападения на этот объект.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к ядерному терроризму.

Напомним, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов, подсчеты еще продолжаются и могут увеличиться. Часть украденного оккупантами оборудования сейчас в Беларуси.

Автор:
Степан Крьока