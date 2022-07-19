СБУ собрала доказательства ядерного терроризма оккупантов

Служба безопасности Украины собрала доказательства ядерного терроризма российских военных на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с 24 февраля по 31 марта. Об этом говорится на сайте СБУ.

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"Превратив этот объект в свою временную военную базу, Россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта. Установлено, что 24 февраля военные из России, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилищ ядерных отходов", - сказано в сообщении.

Согласно ему ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности, а именно:

- повредили помещение, заменяли территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы;

- сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов;

- удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

Также в распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что:

- во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных с РФ;

- непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа) находились 300 и 30 военных соответственно;

- на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;

- территорию зоны отчуждения заминировали: обнаружено более 100 мин и 3 подрыва;

- в начале марта оккупанты повредили башни связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;

- 9 марта предприятие было полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;

- в результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск зафиксированы значительные пожары на площади почти 14 тыс. га. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;

- оккупанты разграбили предприятия зоны отчуждения, в частности, автопарк специализированной техники и горючее. Это поставило под угрозу пожарную и радиационную безопасность в зоне отчуждения;

- разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 млн евро на оборудование которой профинансировала Еврокомиссия. Угнано и оборудование, купленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе «SATREPS». Во время оккупации выведена из строя система физической защиты в ДСП «ЧАЭС» и угнана мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 млн гривен;

- похищен 21 источник ионизирующего излучения общей активностью почти 7 млн ​​Бк. Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью около 2 тыс. кв. м.;

- оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес.

В сообщении сказано, что территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается слишком высока вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров.

СБУ уже сообщила о подозрении захватчику, который отдал приказ штурмовать "ЧАЭС" – это бывший заместитель командующего сибирским округом росгвардии генерал-майор А. Якушев.

Также сообщено о подозрении заместителю командира сводного отряда особого назначения росгвардии по Брянской области полковнику Фроленкову, непосредственно руководившему действиями подчиненных в ходе нападения на этот объект.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к ядерному терроризму.

Напомним, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов, подсчеты еще продолжаются и могут увеличиться. Часть украденного оккупантами оборудования сейчас в Беларуси.