15 лет тюрьмы. В Украине осудили предателя, помогавшего оккупантам в Киевской области

В Украине предатель получил 15 лет лишения свободы, помогавший РФ оккупировать Киевщину, сообщили в СБУ. Такое решение вынес Броварской городской районный суд Киевской области на основе доказательной базы, собранной следователями СБУ.

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В частности, 58-летний житель села Победа Броварского района признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. С начала временной оккупации части Киевской области изменник инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил РФ.

Он предоставлял оккупантам информацию о расположении блок-постов территориальной обороны и исчерпывающие досье на местных жителей, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения.

Предатель также "сдавал" сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей ТРО и членов их семей. Кроме того, он помогал оккупантам совершать акты мародерства: "наводил" на заброшенные дома и "приобщался к процессу".

"В обмен на свою лояльность получил от вражеских захватчиков "гарантии личной безопасности". СБУ распутала всю цепочку его деяний и передала материалы в суд. Сейчас она будет отбывать справедливое наказание", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины также разоблачила и задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы Российской Федерации. Он устроился в СБУ после 24 февраля.