Российские военные уничтожили склад с зерном в Днепропетровской области

Утром 30 июня российские оккупационные войска вновь атаковали Зеленодольскую громаду Днепропетровской области. Целью удара был склад с зерном в Зеленодольске, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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В результате попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия на складе, в котором хранилось 40 тонн зерна, возник пожар. По предварительной информации, люди не пострадали.

Россияне попали в сельхозпредприятие в Зеленодольском громади. Фото: Facebook Николая Лукашука

Кроме того, из ствольной артиллерии противник обстрелял центр Великой Костромки Зеленодольской громады. Информация о пострадавших и масштабах разрушений устанавливается.

"В других районах Днепропетровской области все спокойно. В настоящее время вся критическая инфраструктура области работает в штатном режиме", — уточнил руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

До этого российские военные обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 28 июня. Кроме того, в ночь с 27 на 28 июня оккупанты выпустили 11 ракет по Николаеву, часть из них сбили силы ПВО.