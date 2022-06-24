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Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения в Широковской общине

ураган, Днепропетровская область

Ночь в Днепропетровской области прошла с тревогами и обстрелами. Россияне снова обстреляли из "Ураганов" Криворожский район, попав по общинам Гречаноподовской и Широковской.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг снова ударил по Криворожскому району - из "Ураганов". Попал по двум общинам - Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали", – проинформировал Резниченко.

В то же время он подчеркнул, что в Широковской общине есть разрушения.   

Стоит отметить, что утром, 23 июня, оккупанты также нанесли удары по Криворожскому району. Было зафиксировано шесть "прилетов". В Апостоле ранены два человека. Их госпитализировали.

Автор:
Анастасия Дедковская