- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне захватили Николаевку в Луганской области, - глава ОВА
Армия страны-агрессора РФ захватила Николаевку в Луганской области, а атака оккупантов на Лисичанск была отбита украинскими защитниками. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию «Азота» и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста", - отметил Гайдай.
По его словам, многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные населенные пункты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы.
23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия.
Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено.
Кроме того, украинские воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили противника отступить.
Также силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой.
Напомним, армия РФ 22 июня оккупировала Лоскутовку и Рай-Александровку в Луганской области.