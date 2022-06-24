Россияне захватили Николаевку в Луганской области, - глава ОВА

Армия страны-агрессора РФ захватила Николаевку в Луганской области, а атака оккупантов на Лисичанск была отбита украинскими защитниками. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения русская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию «Азота» и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста", - отметил Гайдай.

По его словам, многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные населенные пункты.

Также в Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы.

23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия.

Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено.

Кроме того, украинские воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили противника отступить.

Также силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой.

Напомним, армия РФ 22 июня оккупировала Лоскутовку и Рай-Александровку в Луганской области.