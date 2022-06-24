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Росіяни захопили Миколаївку на Луганщині, - голова ОВА
Армія країни-агресора РФ захопила Миколаївку на Луганщині, а атака окупантів на Лисичанськ була відбита українськими захисниками. З усіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Волчеярівці.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"Лисичанськ і Боровське витримали авіаційні удари. З усіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєверодонецьку, Білій Горі, Волчеярівці. У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію "Азота" і цегельного заводу, обстріляли селища", – зазначив Гайдай.
За його словами, багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні населені пункти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також у Лисичанську знайдено тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців.
23 червня і сьогодні вранці окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де продовжуються бойові дії.
Наступ ворога в районі Боровського успішно зупинено.
Крім того, українські воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат і змусили противника відступити.
Також силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося захопити Миколаївку.
Нагадаємо, армія РФ 22 червня окупувала Лоскутовку та Рай-Олександрівку в Луганській області.