Глава Луганської ОВА допустив відхід українських військових з останнього рубежу у Сєвєродонецьку

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначає, що через руйнування укріплень на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку українським військовим, вочевидь, доведеться покинути його, повністю залишивши територію цього міста. Про це він заявив у коментарі "Свобода Live".

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"У Сєвєродонецьку лише у промзоні на "Азоті" залишалися наші захисники, і вони дуже довгий час стримували ворога. Але під постійними обстрілами там зруйновано вже дуже багато захисних споруд. Можливо, навіть доведеться відійти на нові укріплені райони", - сказав Гайдай.

Керівник області з жалем констатував, що російські сили кинули всі резерви – як техніку, так і особовий склад – саме на остаточне захоплення усієї території Луганської області.

"Повністю зараз обстрілюються Лисичанськ - і авіаудари, і великими калібрами. У місті дуже небезпечно, немає якоїсь безпечної території. Але все одно, поки є така можливість, ми працюватимемо з людьми, з містом, допомагатимемо і військовим, і цивільним привозити гуманітарні вантажі та евакуювати людей", - додав Гайдай.

При цьому він не відповів прямо на запитання, як довго він сам планує залишатися на території регіону, наголосивши, що "поки область бореться, чинить опір, поки наші військові там тримаються, ми допомагатимемо".

Зокрема, за словами начальника ОВА, у четвер до Лисичанська знову було доставлено гуманітарні набори, а у зворотному напрямку - евакуйовано майже 40 мешканців міста.

Гайдай зазначив, що поки що зберігається можливість проїзду з контрольованої Україною частини Донецької області, проте це вже давно не траса Бахмут - Лисичанськ, де ведуться активні бойові дії. Зокрема, за його твердженням, вже були випадки, коли на трасу виїжджав російський танк і прямим наведенням розстрілював автомобілі – незалежно від того, чи цивільні вони чи військові.

Крім того, він ствердно відповів на питання про те, чи перебувають в укриттях на "Азоті" досі 568 осіб, включаючи 38 дітей, про яких він заявляв 21 червня.

"Багато було спроб все ж таки вмовити їх евакуюватися, але вони ні в якомі разі не хочуть виїжджати, залишаються там на місці. Сказали, що це їхній вибір, що якби вони хотіли, то давним-давно вже виїхали б", - додав керівник. ОВА.

При цьому він констатував, що після повної окупації Сєвєродонецька ці люди матимуть змогу вийти лише на окуповану територію Луганської області, оскільки російська армія не випускає людей у бік території, яку контролює Україна.

Зазначимо при цьому, що раніше в четвер головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що армія нині змушена вести маневрену оборону і "займати більш вигідні рубежі та позиції", але не уточнив, у зв'язку з чим зробив цю невтішну заяву.

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ визнав втрату контролю над селищами Підлісне та Мирна Долина, а потім і сусідніх Лоскутівки та Рай-Олександрівки, у зв'язку з чим місто Гірське також потрапило в оточення окупаційних військ. Увечері 23 червня Генштаб повідомив і про втрату розташованого поряд селища Миколаївка на кордоні з Донецькою областю.