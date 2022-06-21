На сєвєродонецькому "Азоті" залишаються 568 людей, - голова Луганської ОВА  

У промзоні Сєвєродонецька Луганської області продовжуються бої. Також росіяни влучили в будівлю прохідної "Азоту", де наразі перебуває близько 570 осіб, обстріляли територію цегляного заводу та почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.

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Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зазначається, що протягом минулої доби росіяни вели наступ в районах Комишувахи та Золотого, Гірського, а також масовано обстрілювали Лисичанськ.

"Обстріли тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день. Застосовувалася авіація. Зруйновано понад десять багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюємо, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися", - йдеться у повідомленні.

Також серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей. Зокрема, під обстріл потрапив начальник військової адміністрації міста.

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Він наголосив, що 50 % поранених окупантів не виживають, водночас в одній з лікарень Сєвєродонецька ще працюють лікарі.

"У промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої - росіяни влучили в будівлю прохідної "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів. Крім того, авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському. Тривають бої поблизу Миколаївки", - розповів Сергій Гайдай.

Він підкреслив, що на "Азоті" залишаються 568 людей, серед них 38 дітей – переважно це працівники підприємства та їх родини, вони відмовилися евакуюватися.

Нагадаємо, що армія РФ станом на сто вісімнадцяту добу широкомасштабної війни не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком Луганської області. Також українські воїни відбили штурм окупантів під Слов'янськом, поблизу Богородичного та Долини.