На северодонецком "Азоте" остаются 568 человек, - глава Луганской ОВА

В промзоне Северодонецка Луганской области продолжаются бои. Также россияне попали в здание проходной "Азота", где на данный момент находится около 570 человек, обстреляли территорию кирпичного завода и поочередно открыли огонь в районе трех мостов.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Отмечается, что за прошедшие сутки россияне вели наступление в районах Камышевахи и Золотого, Горного, а также массированно обстреливали Лисичанск.

"Обстрелы продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день. Применялась авиация. Разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент найдено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. Невозможно было безопасно передвигаться", – говорится в сообщении.

Также серьезные разрушения в Горном – повреждены 13 домов, Новоивановцы – семь, во Врубовке разрушены лицей. В частности, под обстрел попал начальник военной администрации города.

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Он отметил, что 50% раненых оккупантов не выживают, в то же время в одной из больниц Северодонецка еще работают врачи.

"В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои - россияне попали в здание проходной "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов. Кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцевому, ", – рассказал Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что на "Азоте" остаются 568 человек, среди них 38 детей – преимущественно это работники предприятия и их семьи, они отказались эвакуироваться.

Напомним, что армия РФ на сто восемнадцатые сутки широкомасштабной войны не прекращает штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком Луганской области. Также украинские воины отбили штурм оккупантов под Славянском, вблизи Богородичного и Долины.