ЗСУ відбили штурм росіян під Слов'янськом та протидіють наступам поблизу Сєвєродонецька, - Генштаб

Армія Російської Федерації станом на сто вісімнадцяту добу широкомасштабної війни не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком Луганської області. Також українські воїни відбили штурм окупантів під Слов'янськом, поблизу Богородичного та Долини.

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Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що ворог обстріляв населений пункт Середина-Буда Сумської області. Водночас на Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції та не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання, що діє на Слов’янському напрямку. Були обстріляні населені пункти Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.

На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурм окупантів. Проте росіяни обстріляли населені пункти Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Краматорському та Сєвєродонецькому напрямках ворог обстрілював позиції ЗСУ. Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняє штурм з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Українські воїни також успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, окупанти ведуть наступ. Також ворог обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Нью-Йорка та обстріляв населені пункти Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник безславно втік.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи ЗСУ, росіяни обстрілюють райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Веде повітряну розвідку БпЛА.

Як наголосили у Генштабі, в акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

"За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська готові розпочати широкомасштабний наступ на населені пункти Луганської області, які залишаються за контролем України. Окупанти перейшли до масованих обстрілів Лисичанська, у Сєвєродонецьку бої вже у промзоні.