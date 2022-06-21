Верещук закликала жителів Херсонської області виїжджати через Крим

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук радить жителям Херсонської області скористатися будь-якими можливостями, щоби виїхати з окупованих територій. Зокрема, перетнути кордон через Крим.

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Про це голова Мінреінтеграції заявила на брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Вона зазначила, що це допоможе українській армії провести деокупацію, адже, за її словами, мирних мешканців під час боїв за Херсон можуть використати як живий щит.

"Ми знатимемо, що там діти, і ми будемо безсилі, і цього дуже не хочеться. Повірте, деокупація буде дуже скоро. Контрнаступ обов'язково буде", - заявила вона.

Також міністр закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього окупантами російськими паспортами, і запевнила, що українська влада за це не каратиме.

"Вони не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це сьогодні – чи не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, яким можна поїхати. Тому, якщо є можливість, їдьте, особливо з дітьми", - сказала вона.

Верещук підкреслила, що як тільки люди з окупованих територій потраплять на територію третіх країн – Європейського Союзу чи ще когось – треба звернутися до будь-якого консульства.

"Навіть без документів вас впустять усі країни. Якщо буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви перебуватимете", - додала Ірина Верещук.

Нагадаємо, як заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко, швидка окупація Херсонської області стала можливою завдяки зраді попередньо завербованого співробітника СБУ - помічника начальника обласного управління Ігоря Садохіна.

Проте варто зазначити, що 20 червня на Херсонщині ЗСУ вдалося відкинути російських військових з першої лінії оборони.