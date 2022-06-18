Росіянам вдалося швидко захопити Херсонщину через зраду співробітника СБУ, - голова облради

Швидка окупація Херсонської області стала можливою завдяки зраді завербованого співробітника СБУ - помічника начальника обласного управління Ігоря Садохіна.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ" голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Вважається, що саме він видав ворогові сітку мінних полів та координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію", - повідомив Самойленко.

За його словами, Садохіна було затримано ще в березні.

"І після проведеної перевірки, так розумію, президент України звільнив з посади керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці", - пояснив чиновник.

Зазначимо, Самойленко також розповів, що на Херсонщині викрадають мирних жителів - доля багатьох людей досі невідома.

Крім того, за його словами, на Херсонщині катастрофічно не вистачає медикаментів.