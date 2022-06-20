Росія депортувала 1,2 млн українців, у тюрми потрапили понад 1,5 тисячі цивільних - Верещук

Віце-прем'єр-міністр – міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що дані про майже 2 мільйони вивезених на її територію жителів України, що заявляються Росією, не відповідають дійсності, і більш вірною є оцінка в 1,2 мільйона депортованих. Про це вона сказала на брифінгу у понеділок.

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"У мене є цифра, скільки депортовано в цілому, і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Але ви розумієте, що російська сторона ніколи не говорить правду. Вони говорять про майже 2 мільйони. Дані нашої розвідки говорять про те, що це приблизно 1,2 мільйона людей", - повідомила Верещук.

За її словами, із цього числа близько 240 тисяч – діти, зокрема близько 2 тисяч дітей-сиріт. При цьому міністр зазначила, що не володіє даними про те, скільки депортованих у Білорусі.

Водночас, чиновниця пізніше підкреслила, що має на увазі лише тих, хто, за її словами, не має бажання евакуюватися до Росії і кого туди вивозять насильно. Проте українська сторона не проти того, щоб до РФ виїжджали громадяни, яким здається, що там їм буде безпечніше, ніж в Україні.

Зазначимо, у свою чергу, що як заявив напередодні начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, з початку війни, як формулюють у РФ "з небезпечних районів України, ДНР та ЛНР було евакуйовано" 1 мільйон 936 тисяч 911 осіб, з яких 307 тисяч 423 - це діти.

Крім того, Верещук також повідомила, що у місцях позбавлення волі на території Росії зараз перебуває понад 1,5 тисяч цивільних українців.

"У нас на сьогодні більше 1,5 тисяч цивільних у російських в'язницях. Вони сидять у Ростові, у Курську, вони сидять у СІЗО як військовополонені, хоча не можуть бути полоненими, тому що не є інтернованими, у них немає статусу згідно з міжнародним гуманітарним правом – їх мають відпустити”, – сказала чиновниця.

Відповідаючи пізніше на питання про цю ж категорію осіб, вона зазначила, що поки питання повернення захоплених російською стороною людей курирувала вона, в рамках 14 обмінів у березні-травні вдалося повернути 103 особи з цивільних.

"Це величезна проблема, тому що механізму їхнього повернення немає. Тобто формально тиснути через Женевські конвенції неможливо, тому що ми не обмінюємо цивільних. Немає такого формату як обмін цивільних. Росія їх захопила з метою утримувати, як терористи, а потім щось виторгувати. Ми їм одразу пояснили, що це неможливо", - наголосила також Верещук.

За її словами, її вимогою в рамках цього процесу було не погоджуватися на обміни військовополонених, якщо в переліку не було цивільних, яких би "просто віддавали", включаючи хоча б одну-двох жінок.

При цьому міністр побіжно прокоментувала і ситуацію зі звільненням парамедика Юлії "Тайри" Паєвської, давши зрозуміти, що в її випадку було знайдено "якийсь механізм".

"Я не займалася цим визволенням, я не маю стосунку до цього, але це було зроблено, і її повернули. Отже, механізм якийсь є. Їх може бути багато і різних, і в кожному випадку це буде окремий механізм. Ми знаємо випадки, коли люди самостійно виходять, це дійсно відбувається. Є такі, що волонтери допомагають. Але формальною стежиною - ми давимо на МКЧХ", - зазначила віце-прем'єр.

Верещук також заявила, що свого часу Міжнародний комітет Червоного Хреста звертався до Росії з вимогою надати перелік цивільних людей, які перебувають у полоні в РФ, і у відповідь отримав список із 120 осіб, яких РФ визнала полоненими з числа цивільних. За її словами, у цьому списку немає жінок, хоча насправді такі жінки є.

Міністр зазначила, що зараз слід сфокусувати всю увагу на тому, щоб домогтися від РФ визнання захоплення й інших цивільних осіб та передачі їх українській стороні "способом, який вважатиме за потрібне", але не у форматі обміну, оскільки "це не дозволяють Женевські конвенції".