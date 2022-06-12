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СБУ викрила шахрайську схему "Ваш родич у полоні"
Служба безпеки України викрила шахраїв, які дзвонили рідним та близьким українських військових та за пропонували їм допомогу у нібито звільненні військових із полону. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.
"На Запоріжжі було викрито зловмисників, які дзвонили по телефону рідним та близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито звільненні їх з полону. За це шахраї вимагали окремої плати. Розцінки різнилися і в більшості випадків залежали від емоційного стану родичів", - сказано у повідомленні.
Згідно з повідомленням, серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:
- телефонну розмову з бранцем, за яку просили від 10 до 50 тисяч гривень;Підписуйтеся на наш YouTube канал
- звільнення із полону, яке оцінили у суму від 50 до 200 тисяч гривень;
- Перевезення тіла загиблого – до 10 тисяч гривень.
Після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, зловмисники просто переривали зв'язок з потерпілими.
Для правдоподібності своїх слів шахраї моніторили інтернет, де збирали дані про зниклих або загиблих українських бійців та їхні сім'ї.
Організатором цієї схеми виявився чоловік, який перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі та нещодавно вийшов із в'язниці.
Крім того, у Запоріжжі у нього була спільниця, яка відповідала за фінансову складову та забезпечувала мобільні дзвінки, постійно змінюючи номери та оператори зв'язку.
Спільницю організатора у Запоріжжі затримали спецназівці СБУ. Під час обшуку у неї було вилучено комп'ютерну техніку, велику кількість мобільних телефонів та сім-карт, банківські картки для отримання платежів, а також чверть мільйона гривень готівкою.
У рамках кримінального провадження встановлюються всі потерпілі та вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників схеми.
СБУ зазначає, що питання звільнення військовополонених перебуває у винятковій компетенції державної влади.
У тому випадку, коли невідомі вимагають гроші за "звільнення" родича з полону, слід негайно звернутися до Об'єднаного центру з пошуку та визволення полонених за телефонами +38 067 650-83-32, +38 098 087-36-01. Або написати на електронну адресу - [email protected]
Нагадаємо, 31 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов очолив Координаційний штаб з військовополонених, яким раніше керувала міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.