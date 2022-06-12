СБУ викрила шахрайську схему "Ваш родич у полоні"

Служба безпеки України викрила шахраїв, які дзвонили рідним та близьким українських військових та за пропонували їм допомогу у нібито звільненні військових із полону. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"На Запоріжжі було викрито зловмисників, які дзвонили по телефону рідним та близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито звільненні їх з полону. За це шахраї вимагали окремої плати. Розцінки різнилися і в більшості випадків залежали від емоційного стану родичів", - сказано у повідомленні.

Згідно з повідомленням, серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:

- телефонну розмову з бранцем, за яку просили від 10 до 50 тисяч гривень;

- звільнення із полону, яке оцінили у суму від 50 до 200 тисяч гривень;

- Перевезення тіла загиблого – до 10 тисяч гривень.

Після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, зловмисники просто переривали зв'язок з потерпілими.

Для правдоподібності своїх слів шахраї моніторили інтернет, де збирали дані про зниклих або загиблих українських бійців та їхні сім'ї.

Організатором цієї схеми виявився чоловік, який перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі та нещодавно вийшов із в'язниці.

Крім того, у Запоріжжі у нього була спільниця, яка відповідала за фінансову складову та забезпечувала мобільні дзвінки, постійно змінюючи номери та оператори зв'язку.

Спільницю організатора у Запоріжжі затримали спецназівці СБУ. Під час обшуку у неї було вилучено комп'ютерну техніку, велику кількість мобільних телефонів та сім-карт, банківські картки для отримання платежів, а також чверть мільйона гривень готівкою.

У рамках кримінального провадження встановлюються всі потерпілі та вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

СБУ зазначає, що питання звільнення військовополонених перебуває у винятковій компетенції державної влади.

У тому випадку, коли невідомі вимагають гроші за "звільнення" родича з полону, слід негайно звернутися до Об'єднаного центру з пошуку та визволення полонених за телефонами +38 067 650-83-32, +38 098 087-36-01. Або написати на електронну адресу - [email protected]

Нагадаємо, 31 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов очолив Координаційний штаб з військовополонених, яким раніше керувала міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.