СБУ разоблачила мошенническую схему "Ваш родственник в плену"

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые звонили родным и близким украинских военных и за предлагали им помощь в якобы освобождении военных из плена. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

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"На Запорожье были разоблачены злоумышленники, которые звонили по телефону родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою «помощь» в якобы освобождении их из плена. За это мошенники требовали отдельной платы. Расценки разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, среди псевдоуслуг, которые предлагали мошенники:

- телефонный разговор с пленником, за который просили от 10 до 50 тысяч гривен;

- освобождение из плена, которое оценили в сумму от 50 до 200 тысяч гривен;

- перевозка тела погибшего – до 10 тысяч гривен.

После получения денег, которые им пересылали онлайн злоумышленники просто прерывали связь с потерпевшими.

Для правдоподобия своих слов мошенники мониторили интернет, где собирали данные о без вести пропавших или погибших украинских бойцов и их семьях.

Организатором данной схемы оказался мужчина, который находится во временно оккупированном Мариуполе и недавно вышел из тюрьмы.

Кроме того, в Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера и операторы связи.

Сообщницу организатора в Запороожье задержали спецназовцы СБУ. В ходе обыска у нее были изъяты компьютерная техника, большое количество мобильных телефонов и сим-карт, банковские карты для получения платежей, а также четверть миллиона гривен наличными.

В рамках уголовного производства устанавливаются все потерпевшие и принимаются меры по привлечению к ответственности других участников схемы.

СБУ отмечает, что вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции государственных властей.

В том случае, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, следует немедленно обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных по телефонам +38 067 650-83-32, +38 098 087-36-01. Или написать на электронный адрес - [email protected]

Напомним, 31 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавил Координационный штаб по военнопленным, которым ранее руководила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук