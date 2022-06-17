Українського парамедика "Тайру" звільнили з російського полону

Українського парамедика Юлію Паєвську ("Тайра") звільнили з російського полону, яка була там із березня цього року.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, український уряд працюватиме й надалі над визволенням решти полонених.

"Сьогодні вже можу повідомити: вдалося звільнити з полонену "Тайру", українського парамедика Юлію Паєвську. Вона вже вдома. Працюватимемо і далі, щоб забрати всіх", - сказав голова держави.

Варто зазначити, що Паєвська потрапила у полон росіян 16 березня в Маріуполі, перед цим встигнувши надати допомогу сотням мирних жителів, які були поранені.

За тиждень стало відомо, що парамедик жива. Тоді вона з'явилася на відео російських медіа, де її називали "учасницею батальйону Азов", при цьому вона була цивільним волонтером.

Ще з початку війни на Донбасі у 2014 році "Тайра" допомагала на фронті пораненим як парамедик. Тоді вона сформувала власну команду для евакуації під назвою "Ангели Тайри".

Також вона відзначена низкою державних нагород (Народний Герой України, нагорода Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції").

Нагадаємо, 25 квітня глави двох окупованих громад Запорізької області - Івана Сеника та Івана Малєєва - було звільнено з російського полону.