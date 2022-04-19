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Україна обміняла полонених: додому повернулися 76 людей
19 квітня між Росією та Україною відбувся п'ятий офіційний обмін полоненими. Додому повернулося 76 українців.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, із них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб", — зазначила Верещук.
Загалом додому повернулися 76 людей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 15 квітня на Херсонщині відбувся обмін полоненим. Чотирьох полонених російських військовослужбовців обміняли на п'ятьох українців.
Зазначимо, станом на 16 квітня у полоні у російських окупантів перебували 700 українських військовослужбовців та близько 1000 цивільних осіб. Україна ж утримує у полоні приблизно 700 російських військових.
Також колишній нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук 18 квітня звернувся до президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.