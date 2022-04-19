Україна обміняла полонених: додому повернулися 76 людей

19 квітня між Росією та Україною відбувся п'ятий офіційний обмін полоненими. Додому повернулося 76 українців.

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Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, із них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб", — зазначила Верещук.

Загалом додому повернулися 76 людей.

Нагадаємо, 15 квітня на Херсонщині відбувся обмін полоненим. Чотирьох полонених російських військовослужбовців обміняли на п'ятьох українців.

Зазначимо, станом на 16 квітня у полоні у російських окупантів перебували 700 українських військовослужбовців та близько 1000 цивільних осіб. Україна ж утримує у полоні приблизно 700 російських військових.

Також колишній нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук 18 квітня звернувся до президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.