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Обмін Медведчука можливий лише за посередництва третьої сторони, — Данилов
Політика Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, можуть обміняти Росії лише за участі посередників. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив у ефірі національного телемарафону.
За його словами, росіяни завели себе до такої пастки, коли їм уже ніхто не довіряє.
"Треба дочекатися, чи потрібен Медведчук взагалі Путіну та РФ. Відповіді на це питання ми не отримали", - додав Данилов.
Нагадаємо, політик Віктор Медведчук не прагнув залишити територію України перед повномасштабним вторгненням військ РФ. У Раді висловили версію із цього приводу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Медведчука було затримано службою безпеки України 12 квітня. Він втік з-під домашнього арешту наприкінці березня. Він тривалий час перебував під домашнім арештом у "вугільній справі", по якій проходив і 5-й президент України Петро Порошенко.