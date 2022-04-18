Обмін Медведчука можливий лише за посередництва третьої сторони, — Данилов

Політика Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, можуть обміняти Росії лише за участі посередників. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив у ефірі національного телемарафону.

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"Ми усвідомлюємо, з ким ми маємо справу, довіри немає. Якщо це буде відбуватися, то, можливо, за посередництвом третьої сторони для того, щоб ми чітко розуміли, що всі виконують свої домовленості, які беруть на себе", - сказав Олексій Данилов.

За його словами, росіяни завели себе до такої пастки, коли їм уже ніхто не довіряє.

"Треба дочекатися, чи потрібен Медведчук взагалі Путіну та РФ. Відповіді на це питання ми не отримали", - додав Данилов.

Нагадаємо, політик Віктор Медведчук не прагнув залишити територію України перед повномасштабним вторгненням військ РФ. У Раді висловили версію із цього приводу.

Медведчука було затримано службою безпеки України 12 квітня. Він втік з-під домашнього арешту наприкінці березня. Він тривалий час перебував під домашнім арештом у "вугільній справі", по якій проходив і 5-й президент України Петро Порошенко.