Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна з проханням обміняти його на захисників та жителів Маріуполя

Колишній нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.

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Медведчук записав відеозвернення до глав двох держав, у якому він зазначив, що громадяни України, зокрема військові, перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя і мешканців, які перебувають там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори", – сказав Медведчук.

У СБУ зазначили, що у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують захищати бійці полку "Азов" та 36-ї бригади морської піхоти. Раніше військові заявили, що нізащо не покинуть місто.

Також 18 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на запитання щодо реакції російського лідера Володимира Путіна на звернення до нього дружини Медведчука Оксани Марченко з проханням про обмін чоловіка.

"Кремль повідомить, якщо Путін відреагує на звернення дружини Медведчука із проханням допомогти обміняти її чоловіка", - сказав Пєсков.

Колишнього нардепа Віктора Медведчука служба безпеки України затримала 12 квітня. Медведчук втік із-під домашнього арешту наприкінці березня. Екснардеп тривалий час перебував під домашнім арештом за "вугільною справою", по якій проходив і експрезидент Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше Венедиктова наголосила, що українське громадянство народного депутата Віктора Медведчука не буде перешкодою для можливості його обміну з Росією на українських полонених.