Оксана Марченко просить обміняти Медведчука на двох британських полонених

Дружина заарештованого нардепа від партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко запропонувала обміняти його на громадян Великобританії, які потрапили в полон до російських окупантів у Маріуполі.

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Про це Оксана Марченко заявила у відеозверненні.

Так, Оксана Марченко запропонувала провести обмін свого чоловіка на двох британських громадян, які воювали за Україну в Маріуполі та потрапили в полон до росіян - Ейдена Есліна та Шона Піннера.

Марченко закликала родичів британців звернутися до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

"У ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільнення Ейдена та Шона шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика, мого чоловіка Віктора Медведчука", — заявила Марченко.

Раніше президент України Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських полонених Але в Кремлі відразу заявили, що Медведчук є іноземним політичним діячем і не має стосунку до війни.

Також у Кремлі заявили, що Медведчук не є громадянином Росії, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.

Зазначимо, Оксана Марченко на прес-конференції в Москві поскаржилася, що Віктора Медведчука катує СБУ.

Раніше Оксана Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та голови Туреччини Реджепа Ердогана, в якому зажадала звільнити її чоловіка, оскільки вважає, що СБУ "незаконно утримує політика".

Нагадаємо, Служба безпеки України успішно провела спецоперацію із затримання колишнього нардепа від партії "ОПЗЖ" Медведчука увечері 12 квітня.