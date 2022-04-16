- Тип
- зненацька зненацька
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Оксана Марченко просить обміняти Медведчука на двох британських полонених
Дружина заарештованого нардепа від партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко запропонувала обміняти його на громадян Великобританії, які потрапили в полон до російських окупантів у Маріуполі.
Про це Оксана Марченко заявила у відеозверненні.
Так, Оксана Марченко запропонувала провести обмін свого чоловіка на двох британських громадян, які воювали за Україну в Маріуполі та потрапили в полон до росіян - Ейдена Есліна та Шона Піннера.
Марченко закликала родичів британців звернутися до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільнення Ейдена та Шона шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика, мого чоловіка Віктора Медведчука", — заявила Марченко.
Раніше президент України Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських полонених Але в Кремлі відразу заявили, що Медведчук є іноземним політичним діячем і не має стосунку до війни.
Також у Кремлі заявили, що Медведчук не є громадянином Росії, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
Зазначимо, Оксана Марченко на прес-конференції в Москві поскаржилася, що Віктора Медведчука катує СБУ.
Раніше Оксана Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та голови Туреччини Реджепа Ердогана, в якому зажадала звільнити її чоловіка, оскільки вважає, що СБУ "незаконно утримує політика".
Нагадаємо, Служба безпеки України успішно провела спецоперацію із затримання колишнього нардепа від партії "ОПЗЖ" Медведчука увечері 12 квітня.