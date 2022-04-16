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Оксана Марченко просить обміняти Медведчука на двох британських полонених

Оксана Марченко просить обміняти Медведчука на двох британських полонених
Оксана Марченко просить обміняти Медведчука на двох британських полонених

Дружина заарештованого нардепа від партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко запропонувала обміняти його на громадян Великобританії, які потрапили в полон до російських окупантів у Маріуполі.

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Про це Оксана Марченко заявила у відеозверненні.

Так, Оксана Марченко запропонувала провести обмін свого чоловіка на двох британських громадян, які воювали за Україну в Маріуполі та потрапили в полон до росіян - Ейдена Есліна та Шона Піннера.

Марченко закликала родичів британців звернутися до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

"У ваших силах просити прем'єр-міністра вашої країни Бориса Джонсона вплинути на українське керівництво та домогтися звільнення Ейдена та Шона шляхом їхнього обміну на затриманого київською владою українського опозиційного політика, мого чоловіка Віктора Медведчука", — заявила Марченко.

Раніше президент України Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських полонених Але в Кремлі відразу заявили, що Медведчук є іноземним політичним діячем і не має стосунку до війни.

Також у Кремлі заявили, що Медведчук не є громадянином Росії, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.

Зазначимо, Оксана Марченко на прес-конференції в Москві поскаржилася, що Віктора Медведчука катує СБУ.

Раніше Оксана Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та голови Туреччини Реджепа Ердогана, в якому зажадала звільнити її чоловіка, оскільки вважає, що СБУ "незаконно утримує політика".

Нагадаємо, Служба безпеки України успішно провела спецоперацію із затримання колишнього нардепа від партії "ОПЗЖ" Медведчука увечері 12 квітня.

Автор:
Світлана Манько