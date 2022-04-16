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Оксана Марченко просит обменять Медведчука на двух британских пленных
Жена арестованного нардепа от партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко предложила обменять его на граждан Великобритании, которые попали в плен к российским оккупантам в Мариуполе.
Об этом Оксана Марченко заявила в видеообращении.
Так, Оксана Марченко предложила провести обмен своего супруга на двух британских граждан, воевавших за Украину в Мариуполе и попавших в плен к россиянам - Эйдена Эслина и Шона Пиннера.
Марченко призвала родственников британцев обратиться к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука", — заявила Марченко.
Ранее президент Украины Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных. Но в Кремле тут же заявили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем и не имеет отношения к войне.
Также в Кремле заявили, что Медведчук не является гражданином России и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
Отметим, Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве пожаловалась, что Виктора Медведчука пытает СБУ.
Ранее Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Турции Реджепу Эрдогану, в котором потребовала освободить ее мужа, так как считает, что СБУ "незаконно удерживает политика".
Напомним, Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию по задержанию бывшего нардепа от партии ОПЗЖ Медведчука вечером 12 апреля.