Оксана Марченко в Москве пожаловалась, что Виктора Медведчука пытает СБУ

Жена арестованного нардепа от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко на своей пресс-конференции в Москве заявила, что СБУ использует против Медведчука "жестокие физические пытки".

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"Были опубликованы два фото моего мужа. На одном нет следов повреждений, на втором видны гематомы и синяки. Это значит, что снимки были сделаны в начале и после допроса. Поэтому есть основания полагать, что СБУ использует жестокие физические пытки", — заявила Оксана Марченко.

По ее мнению, есть следы пыток и на фото охранника Медведчука, показания которого публиковала СБУ.

Также она призвала власти Украины допустить к мужу его французского адвоката. И призвала международную общественность и журналистов потребовать от украинской власти раскрыть местонахождение Медведчука.

Также Марченко заявила, что не знает точно, когда был задержан ее муж. Но общалась она с ним еще в марте, то есть уже после того, как он исчез из дома, где был под домашним арестом. При это она говорит, что их адвокат известил власти о смене места пребывания. По словам Марченко, последние несколько недель связи у неё с Медведчуком не было.

Ранее Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Турции Реджепу Эрдогану, в котором потребовала освободить ее мужа, так как считает, что СБУ "незаконно удерживает политика".

Напомним, Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию по задержанию бывшего нардепа от партии ОПЗЖ Медведчука вечером 12 апреля.

Зеленский предложил России обменять его на украинских пленных. Но в Кремле уже заявили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем и не имеет отношения к войне.

Также в Кремле заявили, что Медведчук не является гражданином России и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.