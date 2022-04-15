Оксана Марченко у Москві поскаржилася, що Віктора Медведчука катує СБУ

Дружина арештованого нардепа від партії ОПЗЖ Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко на своїй пресконференції в Москві заявила, що СБУ використовує проти Медведчука "жорстокі фізичні тортури".

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"Було опубліковано два фото мого чоловіка. На одному немає слідів пошкоджень, на другому видно гематоми та синці. Це означає, що знімки були зроблені на початку і після допиту. Тому є підстави вважати, що СБУ використовує жорстокі фізичні тортури", — заявила Оксана Марченко.

На її думку, є сліди тортур і на фото охоронця Медведчука, свідчення якого публікувала СБУ.

Також вона закликала владу України допустити до чоловіка його французького адвоката і закликала міжнародну громадськість та журналістів вимагати від української влади розкрити місцезнаходження Медведчука.

Також Марченко заявила, що не знає точно, коли був затриманий її чоловік. Але спілкувалася вона з ним ще в березні, тобто вже після того, як він зник з будинку, де був під домашнім арештом. При цьому вона каже, що їхній адвокат повідомив владі про зміну місця перебування. За словами Марченко, останні кілька тижнів зв'язку у неї з Медведчуком не було.

Раніше Оксана Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та голови Туреччини Реджепа Ердогана, в якому зажадала звільнити її чоловіка, оскільки вважає, що СБУ "незаконно утримує політика".

Нагадаємо, Служба безпеки України успішно провела спецоперацію із затримання колишнього нардепа від партії ОПЗЖ Медведчука увечері 12 квітня.

Зеленський запропонував Росії обміняти його на українських полонених. Але у Кремлі вже заявили, що Медведчук є іноземним політичним діячем і не має відношення до війни.

Також у Кремлі заявили, що Медведчук не є громадянином Росії та Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.