У Китаї масово створюють компанії однієї людини на базі штучного інтелекту

Китайський ринок охопила нова хвиля технологічної лихоманки: на тлі сповільнення економіки та безробіття держава масово підтримує перехід на штучний інтелект. Замість традиційних корпорацій у країні створюються тисячі компаній однієї особи, які намагаються заробляти на нових інструментах.

Як пише Dilo,про це повідомляє Вloomberg.

Як державна підтримка породила шалену конкуренцію

Ще у 2017 році влада Китаю заявила про амбіцію стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту до 2030 року, а у 2025-му запустила масштабну стратегію інтеграції технології в усі сфери життя.

Місцеві чиновники активно будують технопарки, роздають субсидії та відкривають спеціальні інкубатори, намагаючись вирішити одразу дві задачі: дати роботу молоді та знизити залежність від західних технологій.

Однак зниження бар'єрів для входу через доступність ШІ призвело до надзвичайної конкуренції. У китайській економіці посилюється "інволюція" — внутрішнє суперництво, яке знижує ціни та мінімізує прибутки бізнесу, змушуючи підприємців поспішати витискати з технологій максимум.

Страх упущеної користі

Попри те, що опитування фіксують високий рівень оптимізму серед китайців щодо штучного інтелекту, експерти зазначають: справжнім драйвером є глибокий страх упущеної користі (FOMO). Люди бояться, що не встигнуть освоїти нову хвилю і назавжди відстануть від ринку.

Водночас поява передових моделей на кшталт DeepSeek та розвиток "вайб-кодування" дозволили людям без технічної освіти створювати власний цифровий бізнес. Нові одноосібні підприємці заробляють на розробці додатків, впровадженні агентів та створенні контенту, нагадуючи сучасну еволюцію історичних рухів малого підприємництва.

Виклики для розробників

Попри легкість запуску проєктів за допомогою ШІ, підприємці часто зіштовхуються з ілюзією успіху, коли володіння інструментом приймають за гарантовану комерціалізацію.

На практиці більшість часу доводиться витрачати не на створення продукту, а на маркетинг і просування в соцмережах.

Головною загрозою для таких стартапів залишається швидкий розвиток технологій. Будь-який нішевий додаток може втратити актуальність, щойно технологічні гіганти випустять оновлені моделі зі схожими функціями, змушуючи розробників постійно шукати нові ніші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США заборонили імпорт нових моделей китайських гуманоїдних і чотириногих роботів, а також підключених інверторів, які використовують в енергомережах і обладнанні дата-центрів.