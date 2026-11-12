Генератори, трансформатори та котельні: скільки енергетичного обладнання отримала Україна

З початку 2026 року Україна отримала 5050 одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Серед них — генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Ще понад 970 одиниць мають надійти найближчим часом.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Допомогу надали країни Європи, США, Канада, Японія, Китай, Туреччина, Азербайджан, Філіппіни та інші держави, а також міжнародні організації й компанії.

Водночас Україна очікує на нові поставки: 624 генератори; 231 трансформатор; 124 одиниці іншого обладнання, зокрема котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки.

Скільки обладнання вже передали регіонам

З початку року зі складів гуманітарного хабу до регіонів відправили 761 вантаж загальною вагою 8,1 тис. тонн.

Зокрема, регіони отримали 3807 генераторів, 436 трансформаторів і 190 одиниць іншого обладнання — блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Допомога з початку повномасштабної війни

З березня 2022 року за координації Міністерства енергетики Україна отримала 2677 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням. Їхня загальна вага перевищила 34,2 тис. тонн. Із цього обсягу понад 31,5 тис. тонн уже розподілили між регіонами.

Загалом енергетичну гуманітарну допомогу Україні надала 41 країна. Серед них — держави ЄС, Велика Британія, США, Канада, Японія, Південна Корея, Китай, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати. Донорами виступають як уряди країн, так і енергетичні підприємства.

Нагадаємо, у листопаді Польща заявила, що додатково виділить 8 млн злотих (близько €1,8 млн) на закупівлю генераторів для України.