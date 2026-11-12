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Генераторы, трансформаторы и котельные: сколько энергетического оборудования получила Украина

Четыре области получили от Австрии и Швеции оборудование для защиты энергосистемы
С начала года в Украину поступило 5050 единиц энергетического оборудования

С начала 2026 г. Украина получила 5050 единиц энергетического оборудования от международных партнеров. Среди них – генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы. Еще более 970 единиц должны поступить в ближайшее время.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Помощь предоставили страны Европы, США, Канада, Япония, Китай, Турция, Азербайджан, Филиппины и другие государства, а также международные организации и компании.

В то же время Украина ожидает новых поставок: 624 генератора; 231 трансформатор; 124 единицы другого оборудования, в частности, котлы, блочно-модульные котельные и когенерационные установки.

Сколько оборудования уже передано регионам

С начала года из составов гуманитарного хаба в регионы отправили 761 груз общим весом 8,1 тыс. тонн.

В частности, регионы получили 3807 генераторов, 436 трансформаторов и 190 единиц другого оборудования – блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов.

Помощь с начала полномасштабной войны

С марта 2022 года при координации Министерства энергетики Украина получила 2677 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием. Их общий вес превысил 34,2 тыс. тонн. Из этого объема более 31,5 тыс тонн уже распределили между регионами.

В целом энергетическую гуманитарную помощь Украине предоставила 41 страна. Среди них государства ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Южная Корея, Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Донорами выступают как правительства стран, так и энергетические предприятия.

Напомним, в ноябре Польша заявила, что дополнительно выделит 8 млн злотых (около €1,8 млн) на закупку генераторов для Украины .

Автор:
Татьяна Ковальчук

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