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Генераторы, трансформаторы и котельные: сколько энергетического оборудования получила Украина
С начала 2026 г. Украина получила 5050 единиц энергетического оборудования от международных партнеров. Среди них – генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы. Еще более 970 единиц должны поступить в ближайшее время.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Помощь предоставили страны Европы, США, Канада, Япония, Китай, Турция, Азербайджан, Филиппины и другие государства, а также международные организации и компании.
В то же время Украина ожидает новых поставок: 624 генератора; 231 трансформатор; 124 единицы другого оборудования, в частности, котлы, блочно-модульные котельные и когенерационные установки.
Сколько оборудования уже передано регионам
С начала года из составов гуманитарного хаба в регионы отправили 761 груз общим весом 8,1 тыс. тонн.
В частности, регионы получили 3807 генераторов, 436 трансформаторов и 190 единиц другого оборудования – блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов.
Помощь с начала полномасштабной войны
С марта 2022 года при координации Министерства энергетики Украина получила 2677 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием. Их общий вес превысил 34,2 тыс. тонн. Из этого объема более 31,5 тыс тонн уже распределили между регионами.
В целом энергетическую гуманитарную помощь Украине предоставила 41 страна. Среди них государства ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Южная Корея, Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Донорами выступают как правительства стран, так и энергетические предприятия.
Напомним, в ноябре Польша заявила, что дополнительно выделит 8 млн злотых (около €1,8 млн) на закупку генераторов для Украины .