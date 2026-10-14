Более 50 тонн энергетического оборудования: какие области Украины получили помощь от Нидерландов

Шесть областей Украины получили более 50 тонн энергетического оборудования с поддержкой Нидерландов. Помощь передали в Хмельницкую, Полтавскую, Черновицкую, Днепропетровскую, Черниговскую и Николаевскую области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение преслужбы Минэнерго.

Энергетическая помощь от Нидерландов

В состав груза вошли дизельные генераторы для резервного электропитания объектов централизованного теплоснабжения и медицинских учреждений. Также регионы получили силовые трансформаторы, изоляторы и портативные генераторы.

В Министерстве энергетики Украины поблагодарили Министерство климатической политики и зеленый рост Нидерландов и Нидерландское агентство по вопросам предпринимательства за поддержку украинского энергетического сектора.

Логистическую поддержку поставок оборудования обеспечил Генеральный директорат Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи (DG ECHO).

Помощь от других стран

Ранее Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.

Кроме того, Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.