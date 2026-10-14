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Более 50 тонн энергетического оборудования: какие области Украины получили помощь от Нидерландов
Шесть областей Украины получили более 50 тонн энергетического оборудования с поддержкой Нидерландов. Помощь передали в Хмельницкую, Полтавскую, Черновицкую, Днепропетровскую, Черниговскую и Николаевскую области.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение преслужбы Минэнерго.
Энергетическая помощь от Нидерландов
В состав груза вошли дизельные генераторы для резервного электропитания объектов централизованного теплоснабжения и медицинских учреждений. Также регионы получили силовые трансформаторы, изоляторы и портативные генераторы.
В Министерстве энергетики Украины поблагодарили Министерство климатической политики и зеленый рост Нидерландов и Нидерландское агентство по вопросам предпринимательства за поддержку украинского энергетического сектора.
Логистическую поддержку поставок оборудования обеспечил Генеральный директорат Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи (DG ECHO).
Помощь от других стран
Ранее Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.
Кроме того, Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.