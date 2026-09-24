Семь стран передали Киевской области более 160 генераторов для резервного питания важных объектов

Со складов хабов Министерства энергетики Украины для Киевской области передали более 160 генераторов, поступивших от международных партнеров.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Полученное оборудование будет направлено на резервное питание объектов критической инфраструктуры и социальной сферы. В частности, генераторы обеспечат работу систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Страны-партнеры

Помощь поступила в рамках международной поддержки энергетической системы Украины для подготовки общин к прохождению осенне-зимнего периода 2026/2027 годов.

Генераторы поступили от Азербайджана, Испании, Нидерландов, Швеции, Литвы, Германии и Швейцарии.

Напомним, в сентябре Киевщина получила более 36-ти тонн энергетического оборудования от Азербайджана.

Кроме того, в августе Киевщина получила более 33 тонн защитных конструкций для энергетической инфраструктуры. Их будут использовать для укрепления энергообъектов и проведения ремонтно-восстановительных работ.