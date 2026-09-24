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Новости
Дата публикации

Семь стран передали Киевской области более 160 генераторов для резервного питания важных объектов

генератор
Гамбург передал Киеву генераторы / КГГА

Со складов хабов Министерства энергетики Украины для Киевской области передали более 160 генераторов, поступивших от международных партнеров.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Полученное оборудование будет направлено на резервное питание объектов критической инфраструктуры и социальной сферы. В частности, генераторы обеспечат работу систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Страны-партнеры

Помощь поступила в рамках международной поддержки энергетической системы Украины для подготовки общин к прохождению осенне-зимнего периода 2026/2027 годов.

Генераторы поступили от Азербайджана, Испании, Нидерландов, Швеции, Литвы, Германии и Швейцарии.

Напомним, в сентябре Киевщина получила более 36-ти тонн энергетического оборудования от Азербайджана.

Кроме того, в августе Киевщина получила более 33 тонн защитных конструкций для энергетической инфраструктуры. Их будут использовать для укрепления энергообъектов и проведения ремонтно-восстановительных работ.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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