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Киевщина получила более 36 тонн энергетического оборудования от Азербайджана

Генераторы американских брендов Cummins и Generac
Азербайджан передал Киевской области более 36 тонн энергетического оборудования / Минэкономики

Киевщина получила более 36 тонн энергетического оборудования Азербайджана.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минэнерго.

Энергетическая помощь от Азербайджана

Более 36 тонн энергетического оборудования, предоставленного Азербайджаном, было передано предприятиям критической инфраструктуры Киевщины. Оборудование из составов хабов Министерства энергетики уже было направлено на объекты энергетической инфраструктуры области.

Полученное оборудование должно помочь энергетикам ускорить ремонтные работы и восстановление поврежденных объектов.

Напомним, с января по июль 2026 года Украина получила 4 314 единиц энергетического оборудования. Со складов энергетического хаба Минэнерго в регионы отправили 448 грузов гуманитарной помощи общим весом 3,6 тыс. тонн.

Автор:
Ольга Опенько

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