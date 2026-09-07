Київщина отримала понад 36 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

Енергетична допомога від Азербайджану

Понад 36 тонн енергетичного обладнання, наданого Азербайджаном, передали підприємствам критичної інфраструктури Київщини. Устаткування зі складів хабів Міністерства енергетики вже спрямували на об’єкти енергетичної інфраструктури області.

Отримане обладнання має допомогти енергетикам пришвидшити ремонтні роботи та відновлення пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, з січня по липень 2026 року Україна отримала 4 314 одиниць енергетичного обладнання. Зі складів енергетичного хабу Міненерго до регіонів відправили 448 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 3,6 тис. тонн.