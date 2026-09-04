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Швейцарія передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання: які регіони отримали допомогу

мобільні генератори
Україна отримала 18 тонн енергообладнання від швейцарської Tetra Laval / Мінрозвитку громад і територій

У серпні зі складів хабів Міненерго до об'єктів критичної інфраструктури в чотирьох областях України та на залізницю передали 18 тонн енергетичного обладнання. 

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Енергетичне обладнання надійшло до Київської, Житомирської, Дніпропетровської та Сумської областей.

Що передали

До складу гуманітарного вантажу увійшли:

  • дизельні генератори; 
  • бензинові генератори; 
  • накопичувачі енергії; 
  • силові кабелі; 
  • інше електрообладнання.

Передана техніка призначена для підтримання енергетичної, теплової, медичної та залізничної інфраструктур. Допомогу надано за підтримки швейцарської компанії Tetra Laval International SA.

Про Tetra Laval InternationalSA

Tetra Laval International SA — швейцарська компанія, яка виконує фінансові, управлінські та контрольні функції для міжнародної корпорації шведського походження Tetra Laval Group.

До складу корпорації входять три промислові групи:

  • Tetra Pak — переробка та пакування рідких харчових продуктів; 
  • DeLaval — обладнання для молочних ферм; 
  • Sidel — обладнання для розливу та пакування.

В Україні компанія бере участь у гуманітарних та енергетичних проєктах, надаючи обладнання для підтримки інфраструктури та медичної сфери.

Нагадаємо, на початку серпня хаби екстреної допомоги Міненерго спрямували понад 48 тонн обладнання зі Швейцарії для підтримки критично важливих підприємств у п'яти прифронтових та центральних регіонах.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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