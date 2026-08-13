Киевщина получила защитные конструкции для энергообъектов

Киевщина получила более 33 тонн защитных конструкций для энергетической инфраструктуры. Их будут использовать для укрепления энергообъектов и проведения ремонтно-восстановительных работ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Оборудование поступило от шведского агентства The Swedish Civil Defence and Resilience Agency (MSB) и передано из составов хабов экстренной энергетической помощи Минэнерго.

Защитные конструкции должны использоваться для повышения устойчивости энергетических объектов к возможным атакам, а также для более безопасного проведения ремонтных и восстановительных работ.

Напомним, с начала 2026 года Украина получила 4593 единицы энергетического оборудования, в том числе генераторы, трансформаторы, котельные и когенерационные установки. Дополнительно ожидается поставка еще 1206 единиц техники для восстановления и поддержки энергосистемы.