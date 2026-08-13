Польша передаст Украине дополнительные ракеты Patriot: правительство готовит решение

Правительство Польши изучает возможность передачи Украине очередной партии ракет систем противовоздушной обороны Patriot. Окончательное решение по этому поводу может быть принято уже в ближайшие дни.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире радиостанции RMF FM.

По ее словам, любое подобное решение принимается, прежде всего, в контексте обеспечения безопасности польских граждан, где тщательно взвешиваются все аргументы.

В настоящее время Варшава проводит активные консультации как с союзниками по НАТО, так и с Соединенными Штатами.

Ключевым фактором, повлиявшим на оценку ситуации польским руководством, стал недавний инцидент с нарушением воздушного пространства Польши российской ракетой.

После этого события премьер-министр Дональд Туск анонсировал рассмотрение вопроса о дополнительной помощи Украине средствами ПВО.

Также глава ведомства Владислав Косиняк-Камиш склоняется к позиции в пользу предоставления ракет.

"Несмотря на всю ту политическую суету, которая была раньше, относительно того, правильно ли мы передавали ракеты, сегодня он склонен к тому, чтобы передать еще, потому что предпочитает, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не влетала в нас", - сказала Собковяк-Чернецкая.

Следует отметить, что в июле Министерство обороны Польши официально подтвердило передачу Украине ранее пяти ракет PAC-3 для систем Patriot. Новый этап поставок станет продолжением этой поддержки по завершении международных согласований.

Напомним, Украина просит партнеров предоставить 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot к началу зимы. При самом экономном сценарии этого запаса хватит примерно на 7–10 крупных российских атак с применением баллистических ракет.