Цены на топливо 13 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 13 августа 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 83,94 грн (-33 коп.) А-95 80,72 грн (-29 коп.) А-92 77,06 грн (-74 коп.) ДТ 92,48 грн (-5 коп.) Газ 43,62 грн (+2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 85,90 82,90 93,90 43,90 UPG 80,90 78,90 89,90 42,90 WOG 85,90 83,50 94,80 44,50 УКРНАФТА 81,90 78,90 76,90 89,90 42,90 SOCAR 88,40 85,40 95,90 43,47 AMIC 82,99 79,99 92,10 42,87 БРСМ-Нафта 78,04 90,08 41,42

Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.