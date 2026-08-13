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Цены на топливо 13 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 13 августа 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|83,94 грн (-33 коп.)
|А-95
|80,72 грн (-29 коп.)
|А-92
|77,06 грн (-74 коп.)
|ДТ
|92,48 грн (-5 коп.)
|Газ
|43,62 грн (+2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|93,90
|43,90
|UPG
|80,90
|78,90
|89,90
|42,90
|WOG
|85,90
|83,50
|94,80
|44,50
|УКРНАФТА
|81,90
|78,90
|76,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|88,40
|85,40
|95,90
|43,47
|AMIC
|82,99
|79,99
|92,10
|42,87
|БРСМ-Нафта
|78,04
|90,08
|41,42
Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.