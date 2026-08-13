Ford прекращает импорт своей единственной модели из Китая: кроссоверы будут собирать в США

Автоконцерн Ford Motor Co. решил прекратить импорт кроссовера Lincoln Nautilus из Китая и перенести его сборку в США. Это единственная модель компании, поставляемая на американский рынок с китайского завода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным компании, расширение выпуска автомобильного бренда Lincoln непосредственно в США начнется с 2030 года. Ford импортировал модель Nautilus с завода в Ханчжоу (совместное предприятие с Changan Automobile) начиная с 2024 года из-за нехватки производственных мощностей в Северной Америке.

Продажи и политическое давление

Кроссовер Lincoln Nautilus является относительно нишевой моделью для американского рынка:

Объемы продаж: в прошлом году в США было реализовано почти 34 тысяч единиц Nautilus. Для сравнения, поставки пикапов серии F-Series превысили 829 тысяч, внедорожников Explorer – 223 тысячи, а Bronco – 146 тысяч единиц.

Тарифная политика: решение о переносе производства принято на фоне усиления давления на автопроизводителей со стороны администрации Дональда Трампа, повысившей пошлины на импортируемые автомобили и автокомпоненты.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Ford взлетели на 44% благодаря анонсам по поводу искусственного интеллекта. Рынок ожидает подтверждения новых партнерских соглашений автоконцерна в технологическом секторе.