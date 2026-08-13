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Финляндия профинансирует закупку электростанций для "Укрнафты"

"Укрнафта" запускает проект поколения на 20 МВт
Финляндия профинансирует закупку электростанций для "Укрнафты" / Укрнафта

Финляндия выделит 28,5 млн евро на проект по поставкам электростанций для "Укрнафты". Общая стоимость оборудования составляет 46,5 млн евро, остальные расходы Украина будет финансировать самостоятельно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на МИД Финляндии.

Поставщиком оборудования избрали Wärtsilä Finland Oy. Электростанции будут производить в финском городе Вааса, после чего они будут переданы "Укрнафте" для производства электроэнергии в Украине.

Финансирование со стороны Финляндии предоставляется через финско-украинский инвестиционный фонд (FUIF). Средства будут направлены на покрытие процентов и основной суммы инвестиционного кредита, который привлечет Украина. Финское государственное экспортно-кредитное агентство Finnvera предоставит по кредиту 100-процентную экспортную гарантию.

Проект должен расширить генерирующие мощности Укрнафты в условиях регулярных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Напомним, в мае "Укрнафта" и Wärtsilä подписали рамочное соглашение о поставках оборудования для газопоршневой распределенной генерации. Тогда сообщалось, что первый этап программы финансируется за счет кредита ЕБРР на 80 млн. евро, а для последующих планировали привлекать FUIF.

В июне Кабмин направил почти 939 млн грн из финско-украинского инвестиционного фонда на газовую генерацию "Укрнафты". Речь идет о проектах общей мощностью до 60 МВт в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко

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