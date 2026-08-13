Фінляндія профінансує закупівлю електростанцій для "Укрнафти"

Фінляндія надасть 28,5 млн євро на проєкт із постачання електростанцій для "Укрнафти". Загальна вартість обладнання становить 46,5 млн євро, решту витрат Україна фінансуватиме самостійно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МЗС Фінляндії.

Постачальником обладнання обрали Wärtsilä Finland Oy. Електростанції вироблятимуть у фінському місті Вааса, після чого їх передадуть "Укрнафті" для виробництва електроенергії в Україні.

Фінансування з боку Фінляндії надається через Фінсько-український інвестиційний фонд (FUIF). Кошти спрямують на покриття відсотків та основної суми інвестиційного кредиту, який залучить Україна. Фінська державна експортно-кредитна агенція Finnvera надасть за кредитом 100-відсоткову експортну гарантію.

Проєкт має розширити генеруючі потужності "Укрнафти" в умовах регулярних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, у травні "Укрнафта" та Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання обладнання для газопоршневої розподіленої генерації. Тоді повідомлялося, що перший етап програми фінансується за рахунок кредиту ЄБРР на 80 млн євро, а для наступних планували залучати FUIF.

У червні Кабмін спрямував майже 939 млн грн із Фінсько-українського інвестиційного фонду на газову генерацію "Укрнафти". Йдеться про проєкти загальною потужністю до 60 МВт в Івано-Франківській та Львівській областях.