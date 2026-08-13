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Фінляндія профінансує закупівлю електростанцій для "Укрнафти"

"Укрнафта" запускає проєкт генерації на 20 МВт
Фінляндія профінансує закупівлю електростанцій для "Укрнафти" / Укрнафта

Фінляндія надасть 28,5 млн євро на проєкт із постачання електростанцій для "Укрнафти". Загальна вартість обладнання становить 46,5 млн євро, решту витрат Україна фінансуватиме самостійно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МЗС Фінляндії.

Постачальником обладнання обрали Wärtsilä Finland Oy. Електростанції вироблятимуть у фінському місті Вааса, після чого їх передадуть "Укрнафті" для виробництва електроенергії в Україні.

Фінансування з боку Фінляндії надається через Фінсько-український інвестиційний фонд (FUIF). Кошти спрямують на покриття відсотків та основної суми інвестиційного кредиту, який залучить Україна. Фінська державна експортно-кредитна агенція Finnvera надасть за кредитом 100-відсоткову експортну гарантію.

Проєкт має розширити генеруючі потужності "Укрнафти" в умовах регулярних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, у травні "Укрнафта" та Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання обладнання для газопоршневої розподіленої генерації. Тоді повідомлялося, що перший етап програми фінансується за рахунок кредиту ЄБРР на 80 млн євро, а для наступних планували залучати FUIF.

У червні Кабмін спрямував майже 939 млн грн із Фінсько-українського інвестиційного фонду на газову генерацію "Укрнафти". Йдеться про проєкти загальною потужністю до 60 МВт в Івано-Франківській та Львівській областях.

Автор:
Тетяна Гойденко

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