Львівщина отримала від Фінляндії когенераційну електростанцію потужністю 1,5 МВт

З хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України до Львівської області надійшла когенераційна газомоторна електростанція вартістю €20 тис. Обладнання надала фінська компанія Kuopion Energia Oy.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Установка призначена для забезпечення потреб одного з об'єктів критичної інфраструктури регіону.

Технічні характеристики

Обладнання має такі технічні параметри:

електрична потужність складає 1,56 МВт;

теплова потужність становить 1,5 МВт.

Таке обладнання дозволяє забезпечити надійне резервне енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури під час виникнення перебоїв з електроенергією.

Установка здатна одночасно виробляти електричну та теплову енергію. Завдяки цьому зменшується навантаження на загальну енергосистему та підвищується надійність надання життєво необхідних послуг жителям Львівщини.

"Фінляндія продовжує підтримувати український енергетичний сектор, допомагаючи зміцнювати стійкість критичної інфраструктури та забезпечувати безперебійну роботу підприємств життєзабезпечення", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 21 липня для захисту та ремонту пошкодженої інфраструктури Харківська область отримала партію спецобладнання загальною вагою 21,9 тонни. Устаткування передали провідні підприємства Литви