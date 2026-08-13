Экспорт дизеля из России упал до нового минимума из-за ударов украинских дронов по НПЗ

В первые семь дней августа морской экспорт российского дизельного топлива и газойля упал до 80 000 баррелей в день. Успешные атаки украинских беспилотников на НПЗ заставили Кремль ограничить поставки горючего за границу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным британской аналитической компании Vortexa это новый многолетний минимум. Для сравнения, в конце прошлого года суточные поставки превышали 1 000 000 баррелей.

Основной причиной падения стали атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. В ответ на дефицит внутри страны правительство РФ ввело запрет на экспорт дизеля в начале июля и продлило его действие до 1 сентября. Ограничения не распространяются только на поставки по межправительственным соглашениям.

По данным аналитиков, падение объемов из России подняло европейские цены на дизельное топливо до многолетних максимумов и усложнило ситуацию на мировом рынке, где уже наблюдались перебои из-за войны между США и Ираном.

Динамика экспорта отдельных видов топлива

На фоне ограничений на дизель и бензин общий морской экспорт основных видов очищенного горючего за первые семь дней августа составил около 1 300 000 баррелей в день. Это на 33% больше показателя июля. Прыжок произошел за счет роста поставок других нефтепродуктов:

поставки дизельного топлива и газойля упали на 48% по сравнению с июлем, поставки осуществлялись преимущественно через черноморские порты;

экспорт нефти вырос на 68% и составил 511 000 баррелей в день, что является максимумом с марта;

поставки мазута выросли на 21% до 571 000 баррелей (90 780,44 куб. м) в день;

отгрузки авиационного горючего выросли до 49 000 баррелей в день;

поставки бензина и смесей составляли 36 000 баррелей в день;

потоки сырья для нефтепереработки, включая вакуумный газойль, составляли 46 000 баррелей в день.

Прогнозы по добыче нефти

По данным Международного энергетического агентства за 12 августа, в июле добыча сырой нефти в России составила 3 900 000 баррелей в день, что является самым низким показателем почти за два десятилетия. Ожидается, что к декабрю объемы восстановятся лишь до 4,4 млн баррелей в день при условии, что масштабы повреждений от украинских атак будут соответствовать скорости ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что удары украинских беспилотников по российским НПЗ повлекли за собой скачок цен на топливо на 16–18%, что привело к росту транспортных расходов логистических компаний РФ на 4,5–5,5%.