В России растут цены из-за атак украинских дронов: перевозчики массово отменяют доставку грузов

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам повлекли за собой скачок цен на топливо на 16–18%, что привело к росту транспортных расходов логистических компаний РФ на 4,5–5,5%. Поэтому перевозчики вынуждены сокращать географию своего присутствия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Несмотря на разветвленную железнодорожную сеть РФ, по данным Росстата, в первой половине 2026 года более 70% всех грузов перевозилось именно на автомобилях.

Несмотря на заявления властей об уменьшении дефицита благодаря импорту и ослаблению требований к качеству горючего, в Сибири и регионах вблизи Китая ограничения продолжаются.

Глава комитета по коммерческим перевозкам Российской ассоциации автомобильных дилеров Виталий Киселев сообщил, что во время пика кризиса в июле грузовые тарифы выросли в среднем на 12–15%, а по отдельным направлениям — до 50%.

Рост стоимости доставки из Китая

Кризис существенно ударил по ключевому для РФ торговому направлению — доставке грузов из Китая. Из-за перебоев с горючим в Забайкальском крае грузовики вынуждены стоять в очередях на заправках по два-три дня.

По словам основателя логистической компании Optimalog Георгия Властопуло, стоимость перевозки груза из Китая в Москву выросла почти на треть - с 10-11 тысяч до 14 тысяч долларов за рейс.

Из-за удорожания автоперевозок клиенты активно ищут альтернативные логистические пути. Спрос на прямые железнодорожные перевозки из Китая вырос на 18–20%, а на морскую доставку – на 10–12%.

Отсутствие перспектив снижения цен

Эксперты и участники рынка убеждены, что высокие тарифы на перевозку усиливают инфляционное давление в России и останутся на высоком уровне длительно.

Рост стоимости дизельного горючего совпал с отменой ранее доступных для перевозчиков скидок, увеличением платы за проезд федеральными трассами и нехваткой водителей.

Представители отрасли отмечают, что даже в случае полной стабилизации ситуации с поставкой горючего тарифы снизятся не более чем на 7–10%, поскольку транспортные компании будут пытаться компенсировать убытки, понесенные из-за простоя автопарка.

Напомним, дефицит бюджета России достиг почти 6,5 трлн рублей, вдвое превысив годовой план. По итогам первых семи месяцев 2026 года бюджетная дыра РФ в 1,4 раза превысила показатель за аналогичный период в прошлом году.