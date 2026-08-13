Росстат заявил о возвращении ВВП России к росту после требования Путина остановить падение

После спада в начале года Росстат отчитался о возвращении российской экономики к росту во втором квартале 2026 года. По оценке ведомства, ВВП РФ вырос на 1,3% в годовом исчислении, несмотря на удары по НПЗ и обвал гражданских отраслей промышленности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Первый квартал года экономика РФ завершила сокращением на 0,2%. После этого Владимир Путин публично раскритиковал экономический блок правительства и потребовал принять меры по возобновлению роста.

Показатель в 1,3% во втором квартале удивил даже российские ведомства, ведь Минэкономразвития и Центробанк РФ ожидали роста всего на 0,9% и 0,8% соответственно. В целом за первое полугодие экономика России выросла на 0,6%, что почти в 7 раз медленнее темпов военного бума 2023-2024 годов.

Главными факторами краткосрочного всплеска стали:

Бюджетный импульс: расходы бюджета РФ выросли на 16%, при этом треть средств направляется непосредственно на армию и производство оружия.

Рост ВПК на фоне падения гражданского сектора: пока военно-промышленный комплекс продолжает наращивать выпуск, гражданские отрасли промышленности остаются в минусе — на 3,2% по сравнению с прошлым годом и на 4,6% по отношению к 2024 году (по данным ЦМАКП).

Благоприятна внешняя конъюнктура: временное повышение нефтяной выручки на фоне обострения вокруг Ирана, а также большее количество рабочих дней в квартале.

Возврат к стагнации и угрозе для бизнеса

Экономисты предостерегают, что всплеск второго квартала не станет продолжительной тенденцией, и в ближайшем будущем Россия останется в состоянии стагнации. На экономику продолжают оказывать давление высокие процентные ставки, топливный кризис и последствия ударов украинских беспилотников по НПЗ и крупным складским комплексам Wildberries.

По оценкам экспертов, разрушение инфраструктуры подтолкнет инфляцию на 2–3% выше предыдущих ожиданий, остановит рост реальных доходов населения и приведет к разорению тысяч предпринимателей.

Дополнительным деструктивным фактором остается политика Кремля по повышению налогов, изъятию бизнесов и жесткому регулированию рынка, а возможная новая волна мобилизации, по мнению аналитиков, может окончательно взорвать российскую экономику.

Напомним, дефицит бюджета России достиг почти 6,5 трлн рублей, вдвое превысив годовой план. По итогам первых семи месяцев 2026 года бюджетная дыра РФ в 1,4 раза превысила показатель за аналогичный период в прошлом году.