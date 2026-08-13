Карта боевых действий в Украине на 13 августа 2026 года

Продолжается 1632-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 204 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, во время которых сбросил 260 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10066 дронов-камикадзе и совершили 3089 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Кореньок, Шпиль, Бессалевка, Середина-Буда, Яструбщина, Уланово, Нескучное, Рогизное, Бачевск, Сопич, Товстодубово, Шалыгино Сумской области; Кривуша, Камень, Михальчина-Слобода Черниговской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы и состав боеприпасов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и совершил 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили девять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Ольховатка и Колодезное.

На Купянском направлении произошло одно наступательное действие врага в сторону Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты четыре раза атаковали в сторону населенного пункта Новоселовка и в районе населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении противник совершил 21 штурмовое действие в районах населенных пунктов Резниковка, Закотное, Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Торецкое.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Ивановка, Новый Донбасс, Светлое, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Ровное, Верхняя Терса, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в сторону Новояковлевки и Приморского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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